Трима от „Наглите” изчезнаха мистериозно, издирват ги

Ивайло Евтимов – Йожи, Прокопи Прокопиев – Културиста и Даниел Димитров – Релето от групата за отвличания "Наглите" са изчезнали мистериозно вчера. Близките им са подали сигнал в полицията, че тримата са в неизвестност, а автомобилите и телефоните им са открити изоставени, предаде БНР.

През 2014 г. Йожи, Културиста и Релето бяха осъдени на 18 години затвор за участието си в отвличанията, съпроводени с рязане на пръсти и уши на жертвите, а Любомир Димитров беше осъден на 10 години затвор. Групата беше разкрита и задържана в началото на 2010 г. През 2018 г. Евтимов излезе предсрочно от затвора, а преди две години това направи и Прокопиев. Димитров беше арестуван няколко пъти за кражби на коли, след като преди 3 години също беше освободен предсрочно от затвора.

Оправдани в процеса срещу "Наглите" бяха Павел Петков, Цветозар Славчев и братята Радослав и Митко Лебешковски, които след това дори осъдиха прокуратурата да им плати обезщетения за незаконните обвинения. Преди 5 месеца обаче Лебешковски отново бяха арестувани и обвинени в отвличане на двама души, като според разследващите ставаше дума за канал за трафик на кокаин, в която братята имали логистична роля.