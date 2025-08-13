ООН: След 75 години в България ще живеят 3,5 милиона души

След 75 години в България ще живеят 3,5 милиона души. Прогнозата е от доклада „Перспективи за световното население 2024: Обобщение на резултатите“ на департамента по икономика и социални въпроси на ООН, предава bTV.

Очаква се световното население да продължи да нараства през следващите 50 или 60 години, достигайки пик от около 10,3 милиарда души в средата на 2080-те години, в сравнение с 8,2 милиарда през 2024 г.

След достигане на пика си, се очаква световното население да започне постепенно да намалява, достигайки 10,2 милиарда души до края на века.

Според доклада Китай, Германия, Япония и Русия вече са достигнали своя пик, а населението им единствено ще намалява до 2100 година.

Къде ще бъде големият ръст на населението?

Очаква се държавите от Северна Африка и Западна Азия да достигна своя пик между 2025 година и 2054 година. Прогнозата за Турция е, че югоизточната ни съседка ще има население от 90 милиона души след три десетилетия.

Афганистан и Ирак ще имат по над 100 милиона души население през 2100 година - повече от Иран, където ще живеят 80 млн. души. След 75 години се прогнозира, че в Египет ще живеят 200 млн. души. Населението на Йемен също ще се увеличи от 39 млн. през 2024 година до 110 млн. през 2100 г.

Държави с големи демографски промени до 2100 година:

Ангола – 149 млн. души (37 млн. през 2024 г.)

Демократична Република Конго – 429 млн. души (107 млн. през 2024 г.)

Етиопия – 366 млн. души (130 млн. през 2024 г.)

Нигерия – 476 млн. души (230 през 2024 г.)

Танзания – 261 млн. души (67 млн. през 2024 г.)

Населението на Китай ще се свие от 1,4 млрд. души през 2024 година до 638 милиона през 2100 година.

Индия ще продължи да расте до 2054 година. Тогава населението ще бъде от 1,7 млрд. души, сочи прогнозата на ООН. През 2100 година ще намалее до 1,5 млрд.

Пикът на Пакистан ще бъде след 2100 година, когато в страната ще живеят 510 милиона души, доближавайки Китай. Друга държава, чийто пик ще е след 75 години, е САЩ. Прогнозата е за 421 милиона население след 2100 година.

