4,1 по Рихтер разлюля Югозиточна Турция
Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 17:45 ч. в района на град Кадирли в окръг Османие, Югозиточна Турция, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Трусът е бил на дълбочина 5,12 километра, като за момента няма данни за нанесени щети и пострадали хора, предаде БТА.
