Бивш астроном от НАСА: Вземете мерки спрямо враждебната извънземна заплаха!

Бивш астроном на НАСА настоява космическата агенция да предприеме незабавни действия срещу потенциална „враждебна извънземна заплаха“, насочваща се към Земята.

Всичко започна с новината, че астрономи са открили комета, наречена 3I/ATLAS, която се приближава към нашата Слънчева система с изключителната скорост от 225 000 км/ч. Първоначално изследователи от обсерваторията „Вера К. Рубин“ оцениха, че обектът има диаметър приблизително седем мили (11 км).

Новите данни обаче показват, че той е с ширина най-много 5,6 км (3,5 мили) и може да е с размери едва 320 метра (1000 фута).Страховете се засилиха с предположението на физика от Харвард Ави Льоб, че бързо движещият се посетител може изобщо да не е с естествен, природен произход. В публикация в блога на Medium Льоб повдигна възможността 3I/ATLAS да е някаква форма на извънземна заплаха , която може да достигне Земята „до Коледа“.

Защо някои смятат, че 3I/ATLAS е „враждебен“?

Работейки с изследователите Адам Хибърд и Адам Кроул, Льоб публикува противоречива статия, в която твърди, че 3I/ATLAS показва признаци на интелигентен контрол. Като доказателство учените посочват необичайната траектория на обекта и негравитационното му ускорение, както и липсата на видимо кометно отделяне на газове. Междувременно, проучване на Харвардския университет от юли 2025 г. предупреждава за последствията от удара на 3I/ATLAS в Земята, които биха могли да бъдат „потенциално тежки за човечеството“, пише "Мегавселена".

Сега бившият астроном на НАСА Мариан Рудник отправи молба към космическата агенция да третира 3I/ATLAS като извънредна ситуация. „Пиша това писмо, защото съм дълбоко загрижен, че се пропиляват уникални възможности за наблюдение на това рядко събитие“, написа Рудник в X.

Въпреки че признава, че „както професионални, така и любителски обсерватории по целия свят“ проследяват обекта, „НАСА разполага и с космически средства, които трябва да бъдат използвани“.

Рудник допълва, че НАСА в момента разполага с „оперативни космически кораби“ около Марс, Юпитер и Слънцето. А тези ресурси биха могли да бъдат пренасочени за изучаване на 3I/ATLAS. „Моята препоръка е, поради рядкостта и специалността на посещението на кометата 3I/ATLAS, ВСИЧКИ хора да бъдат нащрек“, посъветва Рудник.

Бившият астроном очерта и конкретни действия, които НАСА трябва да предприеме. „Космическите кораби със системи за камери трябва да бъдат мобилизирани, за да правят изображения на ATLAS“, предллага Рудник.

А после казва: „Тези, които нямат камери, трябва да извършват изследвания на полета и частици, както и други научни изследвания.“

Рудник подчертава неотложността на ситуацията. И набляга на това, че кометата е „ЕДНОКРАТНО събитие“ без „втори шанс, защото няма да се върне“.

Под публикацията му има доста подкрепящи коментари, отбелязват ог novini.bg. А едно от предложенията е направо амбициозно. То гласи: „Би било готино да поставим камера върху кометата и да видим накъде ще отиде.“