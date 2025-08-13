  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +23
Пловдив: +22 / +26
Варна: +20 / +22
Сандански: +25 / +26
Русе: +23 / +26
Добрич: +19 / +21
Видин: +24 / +27
Плевен: +24 / +29
Велико Търново: +19 / +23
Смолян: +14 / +16
Кюстендил: +22 / +23
Стара Загора: +19 / +22

Привикаха Васко Василев в полицията

  • Сподели в:
  • Viber
Привикаха Васко Василев в полицията
A A+ A++ A

Световноизвестният ни музикант Васко Василев бе привикан на разпит в полицията в Перник. Той отиде дотам, за да даде показания, тъй като името му бе забъркано в интернет измама, пише "Филтър".

Фалшиви профили с лика му са събирали членски внос и пари за срещи с него.

"Нямам нищо общо с това, аз съм музикант и моята работа е да правя концерти“, категоричен е цигуларят. „Никога не съм се занимавал със събиране на членски внос, нито взимам пари за срещи с мен.“

Веднага след разпита Васко Василев замина за Лондон, където предстои да бъде открит новият музикален сезон на кралската опера „Ковънт Гардън".

#Васко Василев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?