Привикаха Васко Василев в полицията
Световноизвестният ни музикант Васко Василев бе привикан на разпит в полицията в Перник. Той отиде дотам, за да даде показания, тъй като името му бе забъркано в интернет измама, пише "Филтър".
Фалшиви профили с лика му са събирали членски внос и пари за срещи с него.
"Нямам нищо общо с това, аз съм музикант и моята работа е да правя концерти“, категоричен е цигуларят. „Никога не съм се занимавал със събиране на членски внос, нито взимам пари за срещи с мен.“
Веднага след разпита Васко Василев замина за Лондон, където предстои да бъде открит новият музикален сезон на кралската опера „Ковънт Гардън".
