Наемите на паркоместата в Бургас поскъпнаха с 50%

Паркоместата, които се отдават под наем в Бургас, са поскъпнали с над 50% само за последните 2-3 години. Ако преди наемодателите прибираха по 75-100 лева за 30 дни, в момента сумата е най - малко 140-150 лева за месец, а за гаражи - 200 лева, и стига дори до 250 лв. Местата, които се предлагат са ограничени.

Справка показва, че към момента, в центъра на града и комплекс "Възраждане", обявените за наем паркоместа са едва три на брой, и то с много високи цени, над средните- 220 лв., 200 лв. и пак 220 лв.

Подобна е тенденцията и при продажбите. Ако преди, паркомясто в центъра на града струваше 10 000 евро, то сега сумата е поне 15 000 – 20 000 евро. Гаражите се продават за 30 000 евро и дори надхвърлят тази сума.

„Във всички случаи наемателите търсят апартаменти с паркоместа. В момента по - трудно е да намериш паркомясто под наем, отколкото да си наемеш апартамент. Например в жк „Възраждане“, няма двустаен апартамент с паркомясто под 1200 лева“, обясни брокерът Живко Иванов.

Без паркомясто, наемната цена на двустаен апартамент в същия комплекс пада веднага на 1000 лв. При продажба, двустаен апартамент с паркомясто може е 150 000 евро. Без паркомясто, се обявява за 120 000 евро, и надолу.

Всичко това е въпреки голямото разширение на Синята зона в Бургас и новите паркоместа, които се изграждат навсякъде, където има възможност.