Фалшива заплаха от разведен пловдивчанин вдигна немски изтребители за полета София-Лондон

В понеделник е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед" със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши "лоши неща".

Това е посочено в отговор на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, след запитване на БТА по повод информацията за случай с ескортиран от немски изтребители самолет над въздушното пространство над Германия.

"Уведомени са незабавно Координационният център на летище "Васил Левски" - София и Ръководството на въздушното движение (РВД). Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД - Сърбия", пише в отговора.

Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив.

"На борда на полета, посочен от него (София - Лондон/Станстед), пътуват бившата му съпруга и двете му дъщери. При проверка от Гранична полиция е установено, че на борда на самолета няма пакистански или палестински граждани", съобщава министър Караджов.

"Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище "Станстед" - Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон.

По решение на Кризисния щаб на летище "Васил Левски" - София са въведени допълнителни мерки за сигурност. Самолетът не е бил приет във въздушното пространство на Чехия, заради което своевременно е пренасочен по коридор над Германия, където е придружен от изтребители на германските Военновъздушни сили", допълва министърът на транспорта и съобщенията.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти, свързани със сигурността, на територията на летище "Васил Левски" - София.