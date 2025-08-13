Пожар пламна в столичния квартал "Овча купел" ВИДЕО
Пожар е пламнал в столичния квартал "Овча купел", съобщиха очевидци във Фейсбук.
От видеа, споделени в социалните мрежи се вижда, че гори покривът на новострояща се сграда.
На място има противопожарни екипи, които се борят с огромните пламъци.
Потребители в мрежата споделят, че в целия квартал се носи мирис на изгоряло.
