Пожар пламна в столичния квартал "Овча купел" ВИДЕО

Стопкадър/ФБ
Пожар е пламнал в столичния квартал "Овча купел", съобщиха очевидци във Фейсбук.

От видеа, споделени в социалните мрежи се вижда, че гори покривът на новострояща се сграда.

На място има противопожарни екипи, които се борят с огромните пламъци.

Потребители в мрежата споделят, че в целия квартал се носи мирис на изгоряло.

