Спипаха чехкиня "муле" в бг ало измама в Гърция

Българските банди за ало измами стават вече интернационални. Полицията в Гърция арестува участник в българска група за отмъкване на пари по телефона..

Потърпевшите са възрастни жени на остров Крит.

Полицията съобщава, че е арестувана чехкиня, която е транспортирала парите до организаторите в България. Чешкото "муле" спипано в автобус от Атина за София.

Акцията и разследването е извършено от полицията на остров Крит.

Там възрастна жена съобщава, че е измамена с 60 000 евро, които предала на жена, представила се за лекар.

Възрастната жена е заплашена по телефона, че синът ѝ е катастрофирал тежко и се налага спешно скъпа операция. Тя дала парите на жената, но след това разбрала, че това е измама и информирала полицията.

Униформените проследяват движението на жената с парите. Установяват, че тя е отпътувала от Крит към Пирея. След това се качва на автобус за София. Задържат я на магистралата преди Солун.

При разпита чехкинята признава, че организаторите са в България, а тя е изпълнител на поръчката. Признава също и за още една измама за пет хиляди евро по същия сценарий.

Полицията се опитва да установи организаторите.

Източнрик: БНР