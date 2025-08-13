Какво се случва? ПВО варди резиденцията на Путин във Валдай

Близо до резиденцията на руския президент Владимир Путин в град Валдай, в северозападната Новгородска област, са разположени поне 12 установки за противовъздушна отбрана (ПВО). Това съобщи „Радио Свобода“, позовавайки се на сателитни снимки и публично достъпни източници.

Повечето от засечените системи са зенитно-ракетно-артилерийски комплекси „Панцир-С1“, предназначени за защита от самолети, хеликоптери, дронове и крилати ракети.

Потребител на X (бивш Twitter) с псевдоним jembobineuse съобщи на 12 август за откриването на новите системи ПВО в „Яндекс.Карти“.

Информацията бе потвърдена от журналиста на „Радио Свобода“ Марк Крутов, който публикува карта с местоположението на всички засечени установки.

Според „Радио Свобода“ настоящият брой системи ПВО край Валдай е само пет пъти по-малък от този в Москва и Московска област, което подчертава стратегическото значение на резиденцията за Кремъл.



По-рано УНИАН съобщи, че руснаците са разположили „Панцир-С1“ в гориста местност на остров Рябиновый, близо до резиденцията на Путин във Валдай.

Авиационният експерт Константин Криволап коментира, че самоходният зенитен ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С1“ не е ефективен срещу украинските дронове, тъй като не може да ги „види“.

В Москва също се оборудва с нови позиции на фона на зачестилите атаки на украински дронове. Те са разположени в няколко кръга на разстояние до 50 км около Москва и дублират позициите, построени още по съветско време, които трябваше да защитят града от евентуални въздушни атаки на НАТО с помощта на ракетни комплекси С-25 "Беркут".

ЗРК С-25 "Беркут"

Още след първите атаки на украински дронове срещу Москва през май 2023 г. руските власти започнаха да увеличават ПВО, като установки "Панцир" се появиха на покрива на руското министерство на отбраната и около резиденцията на Путин в Ново Огарьово. В резултат на това в Москва повече щети нанасят падащи останки от дронове, отколкото ударите от самите дронове.

Сред приоритетните обекти за защита са летищата - както гражданските, така и военните, базите на по-мощните системи ПВО С-300/С-400 и други военни обекти. Под "чадъра" са и луксозните вилни зони, където живеят висши руски чиновници.

Въпреки всичко това украинските атаки не само не спират, но и зачестяват. Дроновете може да не нанасят големи материални щети в Подмосковието, но пък причиняват огромни финансови загуби при затварянето на летищата и отмяната на десетки полети за часове и дори дни. В края на юни министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров заяви, че ВСУ планират да увеличат няколко пъти ударите с далекобойни дронове по Русия. Затова МО е подписало договори за производство на десетки хиляди такива безпилотни апарати.

Източник: Сега