  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +23
Пловдив: +22 / +26
Варна: +20 / +22
Сандански: +25 / +26
Русе: +23 / +26
Добрич: +19 / +21
Видин: +24 / +27
Плевен: +24 / +29
Велико Търново: +19 / +23
Смолян: +14 / +16
Кюстендил: +22 / +23
Стара Загора: +19 / +22

Овладяха огнения ад в Сунгурларе

  • Сподели в:
  • Viber
Овладяха огнения ад в Сунгурларе
A A+ A++ A

Пожарът в района на село Скала е овладян, няма опасност за населените места.

Това съобщи пред БТА кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов, който очаква бедственото положение да бъде отменено до края на деня.

На терен продължават действията на пожарникари, 30 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон и доброволци.

През изминалите дни в битката с огнената стихия се включиха и хеликоптери.

По последни данни огънят на територията на Община Сунгурларе от петък е унищожил над 20 000 декара площ. Стигна се и до евакуация на жителите на село Скала.

#Сунгурларе

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?