Ако заплатата ни е 2000 лв. - колко ще бъде тя в евро?

След първи януари заплатите ни ще се изплащат в евро.

Сумите, посочени в трудовите договори, трябва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръглят до най-близкия евроцент, съобщават от БНБ.

Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или се определя нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове.

Така при превалутирането сумата от 2000 лв. ще стане 1022,59 евро.