  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +23
Пловдив: +22 / +26
Варна: +20 / +22
Сандански: +25 / +26
Русе: +23 / +26
Добрич: +19 / +21
Видин: +24 / +27
Плевен: +24 / +29
Велико Търново: +19 / +23
Смолян: +14 / +16
Кюстендил: +22 / +23
Стара Загора: +19 / +22

Ако заплатата ни е 2000 лв. - колко ще бъде тя в евро?

  • Сподели в:
  • Viber
Ако заплатата ни е 2000 лв. - колко ще бъде тя в евро?
A A+ A++ A

След първи януари заплатите ни ще се изплащат в евро.

Сумите, посочени в трудовите договори, трябва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръглят до най-близкия евроцент, съобщават от БНБ.

Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или се определя нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове.

Така при превалутирането сумата от 2000 лв. ще стане 1022,59 евро.

#евро

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?