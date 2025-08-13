Ако заплатата ни е 2000 лв. - колко ще бъде тя в евро?
След първи януари заплатите ни ще се изплащат в евро.
Сумите, посочени в трудовите договори, трябва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръглят до най-близкия евроцент, съобщават от БНБ.
Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или се определя нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове.
Така при превалутирането сумата от 2000 лв. ще стане 1022,59 евро.
