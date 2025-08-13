Светослав Бенчев: Няма криза за бензин в страната

Според председателя на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев се върви към нормализиране на ситуацията с недостига на бензин на някои бензиностанции - проблем, за който сигнализират потребители.

Дори на една бензиностанция да няма продукт, на следваща има, така че няма криза за бензин в страната и не може да се говори за липса, защото минерален бензин има достатъчно, дори количествата са над необходимите за страната, каза той пред БТА.

Бенчев посочи, че през последните дни проблемът се състои в това, че има логистични затруднения с доставката на биетанол - добавка, която се влага в бензина. Нормативно е заложено да се влага 10 на сто биетанол в бензиновите горива, допълни той.

По думите му причините за липсата на доставката са много и комплексни. Образува се една перфектна буря - една фабрика в Унгария затвори, затруднени са доставките и покрай митническите тарифи, производството на суровина също не е много, защото се прави от различни видове земеделска продукция. Освен това България няма и входящо пристанище, точка през която да внася по-големи количества, тоест вносът става с цистерни и съответно всичко това се събра в един момент и се стигна до тази ситуация, която видяхме през миналата седмица, но аз смятам, че проблемът върви към разрешаване, доставките горе-долу са по-нормални, ще отнеме известно време, но вероятно ще се нормализират нещата, каза Бенчев.

Според него проблемите около доставката на биетанол няма да се отразят на цената на горивата и те няма да поскъпнат.

За последния месец и половина има намаляване на цената на бензина с 1,5 процента и на дизела с около 2 процента, така че за момента няма индикации да се повиши цената, увери той.