ВАС окончателно забрани фермите за американски норки у нас

Върховният административен съд окончателно потвърди решението на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от 2022 година, което забранява вноса и отглеждането на американска норка в България. Това се посочва в решение на ВАС, публикувано на сайта на съда.

След като заповедта на МОСВ беше издадена преди две години, собствениците на единствената ферма в България за норки - "Фармпро" ООД, я обжалваха.

ВАС остави в сила решението на МОСВ и осъди фирмта да заплати на Сдружение "Кампании и активизъм за животните в индустрията" 1200 лева разноски за касационната инстанция, а на МОСВ 200 лева разноски за касационна инстанция.

Заповедта предвижда ограничаване на вноса и размножаването на норки, като дава възможност да бъде реализирана търговската стойност на отглежданите животни, така че да няма загуба и за инвеститора.

В мотивите на висшите магистрати се посочва, че съществуват конкретни доказателства, че видът вече е трайно заселен, което може сериозно да увреди българската фауна около реките и другите водни басейни. Американската норка е сериозен конкурент по отношение на храната на видрата, която е уязвим вид в България, с висок статус на защита от Бернската конвенция и от Директива на местообитанията, както и на черния пор, чиито статус в България е неясен, поради липсата на преки теренни данни за неговата численост и популация. Налице са данни за влиянието на американската норка върху уязвими видове дребни бозайници, като водния плъх, както и чернокоремната бумка, ивичестия смок, обикновената блатна костенурка, големия гребест тритон, както и на редица безгръбначни.

От ВАС допълват, че според вещото лице не е регистриран натиск от други хищници по отношение на американската норка, което може да доведе до бърза колонизация на цялата страна.

В мотивите на магистратите се казва още, че е неоснователно твърдението на касатора, че при издаването на процесната заповед министърът на околната среда и водите е нарушил принципа на съразмерност, тъй като опазването на природата с нейната разнообразна флора и фауна е от по-голям обществен интерес от този на единствения инвеститор във връзка с американската норка в България.