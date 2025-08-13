5 неща, които в жегите не трябва да оставяте в колата си

В летните жеги има неща, които не трябва да оставяте в колите си. Освен, че високите температури могат да ги повредят, те могат дори да станат опасни за здравето.

1. Пластмасови бутилки с вода

Всички имаме в колите си поне по една бутилка с вода. При високите температури обаче пластмасовите бутилки за еднократна употреба могат да отделят вредни вещества във водата, а топлината благоприятства развитието на бактерии. Освен това, при определени условия, те могат да фокусират слънчевата светлина и да предизвикат пожар. Използвайте бутилки за многократна употреба и ги дръжте на сянка.

2. Слънчеви очила

Оставени на пряка слънчева светлина, очилата могат да се деформират или стъклата им да се напукат от високата температура.

3. Слънцезащитни кремове

При горещо време активните съставки в кремовете се разрушават, което намалява ефективността им. Дръжте ги на хладно у дома, а на плажа им осигурете място в чанта, която е на сянка.

4. Медикаменти

Много лекарства трябва да се съхраняват при 15°C–25°C. Оставени в горещ автомобил, те могат да загубят лечебните си свойства. Това важи както за обезболяващи като парацетамол, така и за специализирани лекарства като инсулин.

5. Смартфони и батерии

Жегите могат да повредят мобилните телефони, външните батерии и преносимите зарядни. В екстремни случаи батериите могат да се възпламенят.