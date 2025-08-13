Предложение: Родителите на малки ученици да работят гъвкаво през ваканцията

Родителите на ученици от 8 до 12 години да предлагат на работодателя си гъвкаво работно време или работа от разстояние по време на лятната ваканция – за такива законодателни промени в Кодекса на труда ще настоява в първите дни на септември председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева от ГЕРБ.

За намерението си Сачева сподели в профила си в социалните мрежи.

„Как съчетавате работа и грижа за децата през лятото? И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно“, посочва тя.

„Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си“, допълва за предложението си Деница Сачева и пита своите последователи в социалните мрежи какво мислят по темата, както и какви са техните допълнения към предложението.

Целта на предложените промени в Кодекса на труда е да се осигури възможност на лицата, полагащи грижа за деца, по-големи от 8 години, но ненавършили 12 години, по време на лятната ваканция, да съчетават по-успешно трудовите и задълженията си по отглеждането на деца, посочва в аргументите си председателят на социалната комисия в НС.

Според мотивите предложението е в съответствие с мерките за подобряване на демографската ситуация в страната и повишаване на раждаемостта.

"То е насочено към родителите, които работят и имат принос към осигурителната и данъчната системи. По данни на НСИ през учебната 2024-2025 г. учащите от 1 до 4 клас са 237 579. България е транспортирала Директива (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. и в Кодекса на труда са включени възможности за родителите относно тяхната заетост, но за децата до 8-годишна възраст", се допълва още в мотивите.