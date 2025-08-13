  • Instagram
Продават ли ни разтворимо кафе със 74% надценка

Продават ли ни разтворимо кафе със 74% надценка
Колко печели търговската верига от един буркан с разтворимо кафе?

Според организацията "Антиспекула", 74% от стойността на цената на продукта.

Във фирмен магазин на производителя артикулът струва 6,59 лв.

Същият продукт обаче пристига при крайния потребител, в търговската верига, на цена от 11,49 лв. или със 74% надценка.

#кафе

