Продават ли ни разтворимо кафе със 74% надценка
Колко печели търговската верига от един буркан с разтворимо кафе?
Според организацията "Антиспекула", 74% от стойността на цената на продукта.
Във фирмен магазин на производителя артикулът струва 6,59 лв.
Същият продукт обаче пристига при крайния потребител, в търговската верига, на цена от 11,49 лв. или със 74% надценка.
