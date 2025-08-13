САЩ публикува доклад за правата на човека в България за 2024 г.

През миналата година не са настъпили значителни промени в ситуацията с правата на човека в България, се казва в частта за България от доклада за положението с правата на човека по света през 2024 г., публикуван от Държавния департамент на САЩ.

Сред значимите проблеми в областта на правата на човека са достоверни съобщения за произволни или незаконни убийства, както и за изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, се отбелязва в доклада.

Българското правителство предприе мерки за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека, но тези действия често са били недостатъчни, а безнаказаността продължава да е проблем, отчита Държавният департамент на САЩ.

Има няколко случая, при които служители на правителството са извършили неправомерни или произволни убийства, отбелязва се в доклада, като се споменава случая на мъж от Стара Загора, заплашил дете с нож и починал след полицейско преследване с коли и опит за ареста му. Според доклада от аутопсията той е починал вследствие на задушаване. Уволнени са двама полицаи, замесени в случая, както и двама висши полицаи.

Конституцията и законите гарантират свободата на изразяване, включително за представителите на пресата и другите медии, и правителството като цяло спазва това право. Налице са правни и практически ограничения на свободата на изразяване. Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите, вредят сериозно на медийния плурализъм, се отбелязва в доклада, като се привеждат примери като случая с журналиста Йоан Запрянов.