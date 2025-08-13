  • Instagram
Засилен противопожарен контрол в района на Рилския манастир за празниците
Засилен ще е контролъг по спазването на противопожарните правила и забрани в района на Рилския манастир за празниците Голяма Богородица (15 август) и Успението на св.Иван Рилски (18 август), съобщават от Природен парк "Рилски манастир".

Тогава се очакват хиляди посетители към Светата обител, както и туристи в района. Палене на открит огън в района е строго забранено.

Забраната важи за цялата територия на парка, включително и за обособените места за отдих. Високите температури и дори минимална небрежност могат да доведат до сериозни пожари, които представляват опасност за човешкото здраве и живот, да повредят или унищожат уникалната горска растителност; местообитанията на редки и защитени животински видове.

Екипи на ПП "Рилски манастир", на Регионалната дирекция по горите в Кюстендил, от Светата обител, дори и жандармерия ше следят за спазването на тези забрани.

#Рилския манастир

