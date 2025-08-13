Доналд Тръмп заплаши със 100% мита върху чиповете и полупроводниците

Американският президент Доналд Тръмп обяви планове за налагане на 100-процентни мита върху вноса на полупроводници и интегрални схеми в САЩ, което може драстично да повиши цените на автомобилите по целия свят. Решението застрашава да предизвика нова криза в световната автомобилна индустрия, подобна на тази от пандемията през 2020-2021 година.

"Ще наложим мито от приблизително 100% върху чиповете и полупроводниците", заяви Тръмп в Овалния кабинет на среща с главния изпълнителен директор на "Епъл" Тим Кук. Президентът добави, че компании, които произвеждат или се ангажират да строят заводи в САЩ, ще бъдат освободени от митата.

Експерти предупреждават, че новите мита ще имат разрушително въздействие върху глобалната автомобилна индустрия. Съвременните автомобили с вътрешно горене съдържат около хиляда микропроцесора, които управляват различни системи на превозното средство. При електрическите автомобили този брой достига до 3000 чипа поради по-сложната електроника и системите за управление на енергията.

Анализатори от "Ес енд Пи Глобъл" прогнозират, че митата могат да добавят между 200 и 300 долара към производствените разходи на всеки автомобил в САЩ. Тези допълнителни разходи неминуемо ще се прехвърлят върху потребителите под формата на по-високи цени за нови автомобили.

Спомени от чиповата криза

Новините за предстоящите мита събуждат спомени от така наречената "криза с чиповете" през 2021-2022 година. По това време глобален недостиг на полупроводници принуди автомобилни производители да спрат производството на десетки хиляди превозни средства, което доведе до рязко покачване на цените на автомобилите и месеци на чакане за поръчани модели.

"Повечето шофьори не са наясно колко са зависими от тези системи, докато отсъствието им не започва да нарушава глобалното производство", отбелязват експерти от автомобилната индустрия.

Глобални последици

Въвеждането на стопроцентни мита върху полупроводниците няма да засегне само американския пазар. Поради глобалния характер на автомобилните вериги за доставки, производители по целия свят ще бъдат принудени да търсят алтернативни източници на чипове или да преместват производството си по-близо до пазарите на продажба.

Компаниите вече започват интензивно да обмислят преструктуриране на веригите си за доставки. Водещи производители на полупроводници като "Тайван Семикондъктър" (TSMC), "Самсунг" и "СК Хайникс" вече имат планове за изграждане на заводи в САЩ, което може да ги освободи от предстоящите мита.

Изключения и перспективи

Тръмп поясни, че компании като "Епъл", която се ангажира да инвестира допълнителни 100 милиарда долара в американското производство през следващите четири години, няма да бъдат засегнати от новите тарифи. "Ако произвеждате в САЩ, няма да има такса", подчерта американският президент.

Все пак остават много неясноти около конкретните условия за освобождаване от митата и дали новите тарифи ще се прилагат върху готовите продукти като смартфони и автомобили, които съдържат полупроводници, или само върху самите чипове като суровина.

Анализатори предупреждават, че независимо от детайлите на прилагане, 100-процентните мита върху полупроводниците ще създадат значителни предизвикателства за автомобилната индустрия и потребителите в световен мащаб.