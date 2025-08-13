Кабинетът отпуска 34 млн. лева на държавните културни институти
Кабинетът отпуска 34 млн. лева за държавните културни институти. Това обяви министърът на културата Мариан Бачев на брифинг след заседание на Министерски съвет.
"Това е едно логично поведение на правителството", заяви той.
Бачев припомни, че бюджетът за сценичните изкуства е увеличен за 2025 година спрямо 2024 година с 6 милиона лева.
"Това е естествено продължение на политиката за грижа за сценичните изкуства, за повече предвидимост. Това не са просто цифри, това са допълнителни възможности", заяви министърът.
