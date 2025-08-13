  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +27
Пловдив: +21 / +32
Варна: +21 / +27
Сандански: +25 / +33
Русе: +23 / +33
Добрич: +19 / +28
Видин: +23 / +35
Плевен: +23 / +34
Велико Търново: +19 / +31
Смолян: +14 / +25
Кюстендил: +22 / +32
Стара Загора: +19 / +30

Кабинетът отпуска 34 млн. лева на държавните културни институти

  • Сподели в:
  • Viber
Кабинетът отпуска 34 млн. лева на държавните културни институти
A A+ A++ A

Кабинетът отпуска 34 млн. лева за държавните културни институти. Това обяви министърът на културата Мариан Бачев на брифинг след заседание на Министерски съвет.

"Това е едно логично поведение на правителството", заяви той.

Бачев припомни, че бюджетът за сценичните изкуства е увеличен за 2025 година спрямо 2024 година с 6 милиона лева.

"Това е естествено продължение на политиката за грижа за сценичните изкуства, за повече предвидимост. Това не са просто цифри, това са допълнителни възможности", заяви министърът.

#Народен театър

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Култура
Последно от Култура

Всички новини от Култура »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?