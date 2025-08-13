Валентин Радев: Българско оръжие няма как да стигне до Русия

Оръжейният бизнес в България не обича публичност и шумене около себе си, а когато попадне във фокуса на обществения интерес - веднага се отдръпват контрагентите. Това заяви в предаването "Тази сутрин" на bTV бившият министър на вътрешните работи и зам.-министър на отбраната Валентин Радев, коментирайки акцията срещу български оръжейни търговци.

"Веднага трябва да ви кажа, че този тип бизнес обича тишината. Това всички оръжейни търговци ще ви го кажат", подчерта Радев, който е и председател на Сдружението на специалистите по боеприпаси

Щети за българския оръжеен сектор

По думите на бившия министър, когато се шуми около оръжейния бизнес и той попадне във фокуса на голям обществен интерес, веднага се отдръпват контрагентите. "Не защото е незаконно. Просто става въпрос за чувствителни изделия – оръжия и продукти за убиване на живи същества", обясни той.

Радев подчерта, че България е специализирана в производството на боеприпаси и средства за близък бой, а в страната има много експерти, специалисти и оръжейни фирми с развит бизнес.

Санкциите срещу Русия

Относно възможностите българско оръжие да стигне до Русия, Валентин Радев бе категоричен, че това няма как да се случи поради действащите санкции. Според него обаче до мексикански картели българско оръжие може да отиде чрез недобросъвестни търговци, които злоупотребяват.

Дронът в Созопол бил разузнавателен

За военния дрон, открит вчера на плаж "Хармани" в Созопол, Валентин Радев посочи, че е бил разузнавателен. Безпилотният летателен апарат е открит от плажуващи около 08:15 часа и е взривен контролирано от военни експерти. По счупените крила и раковините по корпуса експертите предполагат, че дронът е престоял във водата няколко месеца.

Вчера в страната се проведоха проверки в офиси на оръжейни търговци по искане на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Официално е известно, че акцията е свързана с разследване на корупционна дейност при търговия с оръжие на завишени цени.