Белият дом: Срещата с Путин е упражнение по слушане за Тръмп

Президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, ще се срещнат в петък в американския град Анкоридж в щата Аляска. Срещата ще бъде "упражнение по слушане за президента" Тръмп, обяви официално Белият дом днес, предава Ройтерс.

"Само една от страните в тази война ще бъде представена на срещата, така се пада на президента да отиде и да получи по-ясна и по-добра представа как да сложим край на тази война", каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

От Вашингтон са намалили очакванията за бързо постигане на примирие във войната в Украйна. "Това е упражнение по слушане за президента", добави Левит.

Възможно посещение на Тръмп в Русия

В бъдеще самият американски президент може да посети Русия. "Може би има планове в бъдеще (Тръмп) да пътува за Русия", заяви говорителката на Белия дом.

Основни въпроси остават нерешени преди заявената среща на лидерите на двете супердържави. Тръмп вече каза, че Москва и Киев ще трябва да направят териториални отстъпки.

Позицията на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски бе заявил, че конституцията на страната му изключва подобна сделка и че никакво споразумение не може да бъде постигнато без участието на Украйна в преговорите.

Белият дом отказа да коментира разговорите между Тръмп и Зеленски преди срещата на американския държавен глава с Путин. Президентът на САЩ каза вчера, че Зеленски може да бъде поканен на следваща среща с Путин.

"Президентът храни дълбоко уважение към всички страни в конфликта и се опитва да сложи край на този конфликт", посочи Левит.

Предварителни видеоконференции

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с Путин в петък, съобщи телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на служител на Белия дом.

Германия съобщи, че свиква поредица видеоконференции на най-високо ниво утре, за да се подготви за срещата на върха. Една от тях в 16:00 часа българско време ще включва европейски лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.