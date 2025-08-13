  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +27
Пловдив: +21 / +32
Варна: +21 / +27
Сандански: +25 / +33
Русе: +23 / +33
Добрич: +19 / +28
Видин: +23 / +35
Плевен: +23 / +34
Велико Търново: +19 / +31
Смолян: +14 / +25
Кюстендил: +22 / +32
Стара Загора: +19 / +30

Белият дом: Срещата с Путин е упражнение по слушане за Тръмп

  • Сподели в:
  • Viber
Белият дом: Срещата с Путин е упражнение по слушане за Тръмп
A A+ A++ A

Президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, ще се срещнат в петък в американския град Анкоридж в щата Аляска. Срещата ще бъде "упражнение по слушане за президента" Тръмп, обяви официално Белият дом днес, предава Ройтерс.

"Само една от страните в тази война ще бъде представена на срещата, така се пада на президента да отиде и да получи по-ясна и по-добра представа как да сложим край на тази война", каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

От Вашингтон са намалили очакванията за бързо постигане на примирие във войната в Украйна. "Това е упражнение по слушане за президента", добави Левит.

Възможно посещение на Тръмп в Русия

В бъдеще самият американски президент може да посети Русия. "Може би има планове в бъдеще (Тръмп) да пътува за Русия", заяви говорителката на Белия дом.

Основни въпроси остават нерешени преди заявената среща на лидерите на двете супердържави. Тръмп вече каза, че Москва и Киев ще трябва да направят териториални отстъпки.

Позицията на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски бе заявил, че конституцията на страната му изключва подобна сделка и че никакво споразумение не може да бъде постигнато без участието на Украйна в преговорите.

Белият дом отказа да коментира разговорите между Тръмп и Зеленски преди срещата на американския държавен глава с Путин. Президентът на САЩ каза вчера, че Зеленски може да бъде поканен на следваща среща с Путин.

"Президентът храни дълбоко уважение към всички страни в конфликта и се опитва да сложи край на този конфликт", посочи Левит.

Предварителни видеоконференции

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с Путин в петък, съобщи телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на служител на Белия дом.

Германия съобщи, че свиква поредица видеоконференции на най-високо ниво утре, за да се подготви за срещата на върха. Една от тях в 16:00 часа българско време ще включва европейски лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

#Владимир Путин

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?