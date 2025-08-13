Луната e в знак Овен до 16:23ч на 14 август.



Дори да усещате прилив на енергия, не трябва да се преуморявате нито физически, нито умствено. Спокойните и балансирани отношения могат да избухнат в този момент с нова сила. Хората като цяло в тези дни са лесно раздразнителни, импулсивни, егоистично настроени, агресивни, държат се по-грубо от друг път. Не започвайте да изяснявате отношения, ще стане още по-лошо. Човек в тези дни не търпи наличието на никакви окови.



Да не се претоварва зрението и очите да не се преуморяват. Особено слаби са очните дъна. Да се избягва носенето на контактни лещи, а ако се носят, да не се оставят твърде дълго в очите. Много добре действат компресите от лайка върху очите. Може да се появи главоболие.

Лунен календар: продължава 20 лунен ден до 22:27ч

Ден за алхимия на духа. Един от най-мистичните дни, в които биваме осенени от Божествена тайна. Свързан е с духовното прераждане и с укрепването на традиционните ценности. Време за космическа любов и постигане на висша мъдрост, за вътрешно творческо преображение. Символ на този ден е орела. Време за „високия полет”, предназначено за активни, решителни и пробивни действия. Периодът е подходящ за всякакъв вид начинания. Особено благоприятно за хора, които знаят към какво се стремят. Силните по дух ще бъдат възнаградени.

На двадесетия лунен ден успехът следва лидерите. Твърде продуктивно време за бизнес. Би могло да се постигне много, затова избягвайте пасивността. Астралната енергия способства ефективната работа във всяка сфера. Благоприятен период за приемане на нова длъжност. Този, който успее да се възползва от предоставения му шанс, ще придобие много полезни неща, не само в духовен план, но и в материален. Ден за размишления и в който можете да вземете важни решения.

В 20 лунен ден има много висок риск от нараняване на горната част на гърба (особено лопатките). Също така, внимавайте да не нараните коремната област. Сега са засилени целебните свойства на водата. Полезни са хладни обливания, контрастен душ.

20-ти лунен ден е свързан с анахата чакра, лопатките, горната част на гърба и корема. Следователно, ако не използвате днешната енергия правилно, ще се почувствате сякаш клюн ви удря по гърба, вратът или ръцете ви ще се схванат, ще започнете да се прегърбвате или ще имате болка между лопатките, може да се засили налягане или дори загуба на съзнание

Добър период за възстановяване на семейната хармония, за синхронизиране на интересите. Всички разговори и изясняване на отношения, които сте отлагали досега, могат да се осъществят. Хората, които са най-близко до вас, отразяват вашата собствена личност, така, че не бързайте да ги съдите и обвинявате. В никакъв случай не се дръжте пренебрежително към хората около вас и света. Винаги внимавайте за вашите думи, поведение, дела. Общителността и откритостта на хората днес са невероятни, подходящо време за приятно прекарване и споделяне на свежи идеи. Ако създадете нови отношения, то тази връзка има шанс да продължи дълго и ще бъде крепка. Сексуалните отношения трябва да бъдат спокойни, умерени. Важното е на двамата партньори да им е приятно и да се чувстват комфортно един с друг.

Подстрижката стимулира оптимизма. Ако не ви е време за фризьор, подрежете бретона си или милиметър от някой кичур.

Най-добрият ден за покупки за всичко свързано със спорта, тренировки, всякакви транспортни средства.

Следва 21 лунен ден от 22:27ч на 13 август до 22:52ч на 14 август