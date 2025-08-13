Европа гори: От Сунгурларе до Закинтос и Мадрид - рекордни жеги и пожари

В някои части на Европа горят горски пожари, а милиони хора на континента се опитват да се приспособят към новата реалност - рекордните летни горещини, отбелязва Асошиейтед прес. Температурите в някои райони надхвърлиха 40 градуса по Целзий.

Ситуацията в България

Най-тежка от понеделник е ситуацията в района на Сунгурларе, където се стигна до евакуация на жителите на село Скала.

Трите огнища са обединени в общ фронт, а прогнозите са за усилване на вятъра в района, съобщи по-рано заместник-директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) старши комисар Любомир Баров. По думите му за гасенето на огъня продължава използването на летателна техника, която е подпомогнала предотвратяването на върхов пожар. Към този момент няма пряка опасност за населените места, увери кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Той добави, че обявеното бедствено положение остава в сила до пълното погасяване на пламъците.

Силният вятър и високите температури затрудняват работата на пожарникари и горски служители за пожарите в Пирин - над Сандански и над Илинденци.

"В момента екипите все още са на терен, но ги евакуирахме, на безопасно място са, тъй като на единия от фронтовете има върхово горене заради вятъра. Фронтът, който е към парк "Пирин", беше овладян, но на другия фронт имаше проблем с върховото горене. С хеликоптери се опитваме да направим точно това - върховото горене да го направим низово, за да можем да продължим да работим. Всеки момент, в който върховото горене премине в низово, те ще се върнат", заяви този следобед комисар Валентин Василев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Второто огнище и фронтът, в близост до границите на национален парк "Пирин", е овладян. Там гасенето е наземно, основно с просеки.

По данни на щаба към МВР за борба с огнената стихия - над 1000 пожара са бушували през изминалите часове. Като за 330 от тях, близо една трета, е установено, че са причинени от умишлени палежи или поради небрежност. Сред причинителите са незагасени фасове, запалени отпадъци в двора, подготовка на зимнина и други домакински дейности.

"Имаме над 1000 пожара за седмица в България. Те са погасявани бързо и ефективно от Пожарната. Два обаче са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин. За погасяването на първия работят трите шведски самолета и два хеликоптера", съобщи на брифинг вътрешният министър Даниел Митов.

Ситуацията в останалата част от Европа

В околностите на Мадрид пожарникарите до голяма степен са овладели огъня, който избухна в понеделник вечерта, съобщиха властите. При него загина мъж, който е получил изгаряния на 98% от тялото си, съобщиха от службите за спешна помощ.

На други места пожарникари и близо 1000 войници се бореха с пожари в региони като Кастилия и Леон, Кастилия-Ла Манча, Андалусия и Галисия. Хиляди хора се евакуираха от домовете и хотелите си, включително почиващите на плажовете в южната част на Испания. Регионалните власти съобщиха във вторник следобед, че някои от евакуираните от плажовете могат да се върнат в хотелите си.

В Португалия повече от 700 пожарникари се опитваха да овладеят пожар в община Транкосо, на около 350 км североизточно от Лисабон. По-малки пожари горят и на север.

Пожарникарите до голяма степен овладяха голям горски пожар в Северозападна Турция, съобщи министърът на горското стопанство, ден след като пожарът предизвика евакуацията на стотици хора и доведе до спиране на морския трафик.

Пожарът избухна в земеделска земя в провинция Чанаккале. Подклаждан от силни ветрове, той бързо се разпространи в гориста местност, а след това и в жилищен район. Наложи се евакуацията на 2 000 жители - някои от тях по море - и доведе до 77 хоспитализации поради излагане на дим, съобщиха официални лица.

Пожарникарите все още се борят с два други горски пожара в провинциите Маниса и Измир в Западна Турция, съобщи министърът на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ в социалните мрежи.

Националната метеорологична служба постави по-голямата част от южния регион на Франция под най-високата степен на предупреждение за горещини, като за втори пореден ден се очакват температури над 40 градуса по Целзий. Горещините ще се разпространят на североизток, включително в района на Париж, съобщи Метео Франс. Някои общини предложиха безплатен или с отстъпка достъп до обществените плувни басейни.

Повечето региони в централна и Южна Франция бяха наблюдавани заради високия риск от горски пожари, след смъртоносния пожар миналата седмица в региона Од. Длъжностни лица заявиха, че пожарът е овладян, но няма да бъде напълно потушен в продължение на седмици, като в горещите точки има риск от възобновяването на огъня.

В Гърция седем големи горски пожара, предимно в западната част на страната, наложиха многобройни евакуации, унищожиха домове и предприятия, а пламъците достигнаха покрайнините на третия по големина град в страната.

Противопожарната служба насочи ресурси към пристанищния град Патра, където горски пожар, обхванал планински гори, застрашаваше индустриална зона. Силните ветрове възпрепятстваха усилията за гасене на пожари на островите Закинтос и Кефалония, където властите бяха в готовност да евакуират туристическите курорти, които не бяха в непосредствена опасност. Други тежки пожари горяха в няколко района в западната част на гръцкия континент и на остров Хиос в източната част на Егейско море. В цялата страна службата за гражданска защита днес издаде повече от 20 предупреждения за мобилни телефони със заповеди и указания за евакуация.

Очакваше се във вторник и сряда температурите да достигнат 34 градуса по Целзий, особено в южните части на Англия, включително Лондон.

Официалните власти определят като гореща вълна температурите, надвишаващи 25 градуса по Целзий в по-голямата част от Обединеното кралство - и 28 градуса по Целзий в Лондон и околностите му - за три или повече последователни дни.

Европа се затопля по-бързо от всеки друг континент - два пъти по-бързо от средното за света от 80-те години на миналия век, посочва Службата за климатични промени "Коперник" на Европейския съюз. Миналата година е била най-горещата година в Европа и в световен мащаб, сочат данни на мониторинговата агенция. Учени предупреждават, че изменението на климата засилва честотата и интензивността на горещините и сушата, което прави части от Европа по-уязвими за горски пожари. При изгарянето на горива като бензин, нефт и въглища се отделят задържащи топлината газове, които са основният фактор за изменението на климата, припомня АП.