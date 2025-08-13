  • Instagram
Бургас: +23 / +27
Пловдив: +21 / +32
Варна: +21 / +27
Сандански: +25 / +33
Русе: +23 / +33
Добрич: +19 / +28
Видин: +23 / +35
Плевен: +23 / +34
Велико Търново: +19 / +31
Смолян: +14 / +25
Кюстендил: +22 / +32
Стара Загора: +19 / +30

Жълт код за горещо време в 10 области на страната

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за високи температурив десет области на страната.

Предупреждението важи за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

Днес времето в цялата страна ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще варират между 32° и 37°, като в столицата София се очаква около 33°, съобщават от НИМХ.

По Черноморието условията ще бъдат подходящи за туризъм. Времето ще остане слънчево, с умерен източен вятър. Температурите там ще бъдат между 27° и 29°, което съвпада с температурата на морската вода. Вълнението ще бъде умерено – 2-3 бала.

В планините също ще бъде слънчево, с поява на слаба купеста облачност следобед, но без очаквани валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Температурите на 1200 метра ще достигнат около 28°, а на 2000 метра – около 19°.

Прогнозата за следващите дни показва, че слънчевото и горещо време ще продължи. В петък се очакват временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще бъде предимно умерен, от североизток, а температурите ще се задържат в диапазона между 30° и 35°.



