Жълт код за горещо време в 10 области на страната

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за високи температурив десет области на страната.

Предупреждението важи за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

Днес времето в цялата страна ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще варират между 32° и 37°, като в столицата София се очаква около 33°, съобщават от НИМХ.

По Черноморието условията ще бъдат подходящи за туризъм. Времето ще остане слънчево, с умерен източен вятър. Температурите там ще бъдат между 27° и 29°, което съвпада с температурата на морската вода. Вълнението ще бъде умерено – 2-3 бала.

В планините също ще бъде слънчево, с поява на слаба купеста облачност следобед, но без очаквани валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Температурите на 1200 метра ще достигнат около 28°, а на 2000 метра – около 19°.

Прогнозата за следващите дни показва, че слънчевото и горещо време ще продължи. В петък се очакват временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще бъде предимно умерен, от североизток, а температурите ще се задържат в диапазона между 30° и 35°.





