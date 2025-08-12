Акцията в оръжейни заводи: Какво е известно за една от фирмите?

Акция в офиси на оръжейни търговци у нас днес. Тя е по искане на антикорупционното бюро на Украйна. Една от проверяваните компании e била кандидат за приватизацията на ВМЗ-Сопот. Какво още знаем за нея?

По данни от търговския регистър компанията е акционерно дружество, регистрирано през 2005 година. Предметът ѝ на дейност включва проектиране и производство на оръжие и боеприпаси, технологии с двойна употреба, както и вътрешна и външна търговия на такива продукти след издаване на необходимите разрешения и съгласно българското законодателство.

Съветът на директорите ѝ се състои от общо петима души, като мажоритарният дял акции е в ръцете на Христо Христов. Наша проверка не успя да открие сайт на компанията, но посоченият адрес е този, в който днес бяха претърсванията.

По данни от търговския регистър през 2021 година „Сейдж Консултантс" има 53-ма служители и отчетен оборот от над 28 млн. лева. Като действителен собственик на дружеството е посочен Христо Христов с мажоритарен дял акции.

В съвета на директорите той си партнира с Генчо Христов и още трима души. Генчо Христов е посочен и като представител на дружеството, като той участва и в управлението на няколко компании в сферата на недвижимите имоти.

Адресът на компанията е в сграда на столичния булевард „Черни връх“. На същия адрес днес бяха и претърсванията.



Назад в годините името на „Сейдж Консултантс“ се появява и при опита за приватизация на ВМЗ-Сопот. През 2012 година компанията подава документи за участие в конкурса, но впоследствие не е допусната с мотив, че не отговаря на условията.

Името на Христо Христов е добре познато в оръжейния сектор. Справка в търговския регистър показва, че той е собственик на 90% от дяла и на компанията „Сейдж Технолоджис“, регистрирана на същия адрес в София.

Отново с предмет на дейност – „производство на оръжие и боеприпаси“. В нея Христов има друг партньор. През 2021 година компанията има над 450 служители и близо 31 млн. лева оборот.

„Сейдж Технолоджис“ е собственик на военен завод в Пловдив. Наша проверка на място днес показа, че заводът осъществява дейност, но не успяхме да се свържем за коментар с управител – нито на място, нито по телефона.





Името Христо Христов се появи в медийното пространство и през 2019 година, когато стана ясно, че българин с това име е сключил най-голямата сделка за годината за жилищен имот в Лос Анджелис.

Тогава Христов е закупил имение за над 34 милиона долара в Бевърли Хилс - площ от 4 декара, къща със седем спални, 25-метров водопад.

Американската преса посочи, че това или е известен търговец на оръжие в България, или човек, чието име съвпада с неговото, разказа бТВ.