Синьа-зелени извънземни дребосъци накацали изтребителя на бг военен пилот, искали да си играят ВИДЕО

Военният пилот Иван Йорданов шокира журналистката Ива Сапунджиева, разказвайки ѝ за срещата си с извънземни в небето, по време на свое дежурство през далечната 1987-ма година.

"Теглих им една майна, разбираш ли?" – откровен е пилотът пред тв водещата.

Подполковникът споделя в предаването "Знаците" по Военния канал за своята необикновена среща. Тя се случила по време на нощен полет с изтребител МиГ-25. След като излетял от 26-та авиобаза Добрич и набрал височина, самолетът достигнал стратосферата.

Всичко изглеждало спокойно, но до един момент. Точно в полунощ започнало неговото необикновено приключение. Пилотът чул скърцания, писъци и удари върху самолета. Почудил се какво става, когато пред погледа му изненадващо се появили две синьо-зелени създания. Нямало съмнение. Изтребителят бил наобиколен от извънземни. На предното стъкло били кацнали две, на лявото и на дясното по още толкова. Пилотът ги виждал повече от ясно.

Описва извънземните като високи около 40 см, с малки ръчички и с пръстчета. Казва, че имат голяма глава и огромна уста, която започвала от единия край на главата и достигала до другия. Очи обаче нямали. Първата му реакция била да се ощипе за крака. Решил, че нещо с него не е наред заради височината. Помислил си, че това е халюцинация. Чувствителността му обаче била идеална. В този момент осъзнал, че си има вземане-даване с извънземни. Те му казали заповеднически: "Тръгвай с нас да играеш."

"Като проговориха на български, тез направо ме сбъркаха" – споделя пилотът.

Речта им била остра, неприятна и звучала с метален оттенък. Определя я като гадна. Влизала му направо в главата. Пилотът успял да запази самообладание и си мълчал. Мислил как ще бъде отвлечен и повече няма да види близките си.

Извънземните продължили да чукат по стъклото. Силната въздушна струя им развявала крачетата, но с малките си ръчички агресивно продължавали да блъскат.

"Те търсеха внимание, особено тези отдясно. Като се извъртях и ги погледнах, спираха да чукат" - спомня си пилотът. Изведнъж извънземните започнали да се карат помежду си. Жужали като рояк мухи. След това отново се обърнали към него: "Тръгвай с нас! Ще играем на гоненка". "К`ва гоненка?" - възразил подполковникът и им казал, че сега лети и има полет да си прави. Те обаче настоявали. Накрая нашият пилот сериозно им се ядосал и им теглил една мощна псувня. Напсувал ги на роден български няколко пъти и извънземните отлетели без да му кажат довиждане. Събрали се в една точка и се издигнали нагоре към Космоса като светлина.

Военният пилот разказва още на водещата Ива, че по онова време не се говорило много за такива случаи дори сред пилотите. Но когато решил да сподели пред двама свои колеги, и другият се обадил, че веднъж видял нещо такова, но му казал: "Айде, айде!"

Тази история е описана от подполковник Йорданов в неговата книга "Стоманеният красавец МиГ-25 в небето на България".

