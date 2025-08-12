Мира Радева бясна, че Иво й сложил рога с друга "бабичка"

Колкото повече дни минават от признанието на дългогодишната половинка на Мира Радева, че чака деца от друга, толкова повече гняв събира социоложката. Тя уж си изля всичко в социалните мрежи преди две седмици, но според нейни близки все по-малко я свърта на едно място, а изневерилият Ивайло Станчев й е все по-черен.

"На всичкото отгоре се оказва, че този нещастник ми е изневерявал с бабичка", беснеела специалистката по графики и избирателна активност пред приятелки. - "Да ставаше въпрос за някоя дългокрака мацка на 25 - да го разбера, а той...", тюхкала се Мира. Макар да е чудно защо смята, че младите мацки биха налетели баш на твърде неугледния й бивш мъж.

В интерес на истината новата изгора на самообявилия се за бизнесмен Станчев е на 50, което са си едни 17 лазарника по-малко от тези на Радева. Работата обаче е там, че социоложката подозирала, че близнаците, които изневерникът чака, са заченати "ин витро" заради напредналата възраст на съперницата, пише Лупа.бг.

"Значи докато аз съм го чакала с децата и внуците за вечеря, той е ходил по лабораториите да си изследва спермата. Тук не говорим за някакво временно увлечение - това си е план от години да бъда унизена", тръшкала се достолепната дама, която скоро ще гледаме в новото риалити, водено от Владо Карамазов - "Игра на предатели" по бТВ.