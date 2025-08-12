Пожар поглъща къщи в с. Голяма Желязна, Троянско

Две къщи горят в село Голяма Желязна, община Троян. На мястото на инцидента работят три пожарни автомобила, които се борят с огнената стихия. Няма информация за пострадали хора, предаде Нова тв.

Заместник-кметът на Община Троян Николай Райковски е на мястото и следи отблизо ситуацията. Няма непосредствена опасност за съседните сгради.

Община Троян ще окаже подкрепа на засегнатите домакинства съгласно утвърдения ред за помощ при подобни инциденти.

Инцидентът се случва на фона на повишен риск от пожари в цялата страна. От местната администрация напомнят на гражданите да бъдат изключително внимателни.



