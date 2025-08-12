  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +26
Пловдив: +23 / +32
Варна: +22 / +25
Сандански: +26 / +30
Русе: +23 / +28
Добрич: +20 / +24
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +36
Велико Търново: +21 / +31
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

Пожар поглъща къщи в с. Голяма Желязна, Троянско

  • Сподели в:
  • Viber
Пожар поглъща къщи в с. Голяма Желязна, Троянско

ФБ/Донка Михайлова
A A+ A++ A

Две къщи горят в село Голяма Желязна, община Троян. На мястото на инцидента работят три пожарни автомобила, които се борят с огнената стихия. Няма информация за пострадали хора, предаде Нова тв.

Заместник-кметът на Община Троян Николай Райковски е на мястото и следи отблизо ситуацията. Няма непосредствена опасност за съседните сгради.

Община Троян ще окаже подкрепа на засегнатите домакинства съгласно утвърдения ред за помощ при подобни инциденти.

Инцидентът се случва на фона на повишен риск от пожари в цялата страна. От местната администрация напомнят на гражданите да бъдат изключително внимателни.


#пожар #Троян

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?