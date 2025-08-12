  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +26
Пловдив: +23 / +32
Варна: +22 / +25
Сандански: +26 / +30
Русе: +23 / +28
Добрич: +20 / +24
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +36
Велико Търново: +21 / +31
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

Шок! Любо Киров размаха среден пръст пред деца и публика, попиляха го (ВИДЕО 18 +)

  • Сподели в:
  • Viber
Шок! Любо Киров размаха среден пръст пред деца и публика, попиляха го (ВИДЕО 18 +)

ФБ/Любо Киров
A A+ A++ A

Поп изпълнителят Любо Киров изпусна нервите си и размаха среден пръст пред деца, и то на сцената по време на свое участие.

Видеоклип с грозната сцена се разпространи светкавично в нета, а певецът, който се славеше с добър имидж, отнесе редица негативни коментари.

По време на свое участие, на което зад него седят много деца, Киров заяви пред микрофона: "Радиостанциите решиха, че аз съм вече много възрастен и нямат време да ме излъчват. Не се вписвам достатъчно добре визуално в ефир. Искат някакви млади хора по потници. Разбирате ли? Знаете ли какво?". След тези думи Любо размаха два средни пръста, а след това продължи: "Радиостанциите никога не са диктували вкуса на населението и народа. Никога не са го правили и няма и да го направят. Все по-зле ще става. Благодаря ви, че ние може да се съберем на всяка една поляна, която пожелаем, и да имаме повече слушатели от шибаната радиостанция, която пуска някви лайняни песни на Саня Армутлиева. Тя ми е приятелка, но не вярва в Исус Христос." След тези свои тежки и обидни думи и жестове Киров запява следващата песен в плейлистата си, но е заснет от присъстващ фен и след секунди обръщението му стига до цяла България.

#Любо Киров

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?