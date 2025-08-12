Шок! Любо Киров размаха среден пръст пред деца и публика, попиляха го (ВИДЕО 18 +)

Поп изпълнителят Любо Киров изпусна нервите си и размаха среден пръст пред деца, и то на сцената по време на свое участие.

Видеоклип с грозната сцена се разпространи светкавично в нета, а певецът, който се славеше с добър имидж, отнесе редица негативни коментари.

По време на свое участие, на което зад него седят много деца, Киров заяви пред микрофона: "Радиостанциите решиха, че аз съм вече много възрастен и нямат време да ме излъчват. Не се вписвам достатъчно добре визуално в ефир. Искат някакви млади хора по потници. Разбирате ли? Знаете ли какво?". След тези думи Любо размаха два средни пръста, а след това продължи: "Радиостанциите никога не са диктували вкуса на населението и народа. Никога не са го правили и няма и да го направят. Все по-зле ще става. Благодаря ви, че ние може да се съберем на всяка една поляна, която пожелаем, и да имаме повече слушатели от шибаната радиостанция, която пуска някви лайняни песни на Саня Армутлиева. Тя ми е приятелка, но не вярва в Исус Христос." След тези свои тежки и обидни думи и жестове Киров запява следващата песен в плейлистата си, но е заснет от присъстващ фен и след секунди обръщението му стига до цяла България.

