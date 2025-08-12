Проф. Маринов: Апетитните обекти в списъка от 4400 имота са вкарани по нечие указание

Обществото има доста основания да се съмнява, че политиците бъркат здраво в кацата с меда.

Това каза пред БНР политологът и университетски преподавател проф. Александър Маринов, бивш председател на Стратегическия съвет при президента Румен Радев, член на ИС на партия "България може".

По думите му извън съмнение е, че публичните финанси на държавата са в много лошо състояние и това не се отрича от управляващите, но "се търси причината някъде другаде, някъде преди и в някои други хора":

"Има доста странни мерки, които предприе правителството, които издават сериозни притеснения и усилия всячески да се попълни хазната и това не е само разпродажбата на 4400 държавни имота, а и тази не съвсем публична договорка с банките - да превеждат изпреварващо данъците си за 2026 г. сега в Бюджета".

Според проф. Маринов проблемите във финансите на държавата са заради "спринта към въвеждане на еврото точно сега, без да сме готови" и формирането на Бюджет 2025 с раздута приходна част, "за да излезе необходимият 3% дефицит по формалните критерии за еврозоната".

Апетитните обекти в списъка от 4400 имота са вкарани по нечие указание, смята той.

"Министерският съвет направи логичното, като върна топката в парламента, за да си поеме своята част от отговорността за приетия от тях по този начин закон. "ДПС-Ново начало" реагира заради изказването на президента, че това е правителство на Пеевски и Борисов. ... Пеевски не е директно свързан с властта и това положение е изгодно за него, защото не носи отговорността, но с оглед на амбициите му, той иска да управлява. Ако се оправдае хипотезата за предсрочни избори скоро, той ще иска да влезе във властта с партия, която като представителство е горе-долу сравнима с това на ГЕРБ. И тази задача не е неизпълнима, като виждаме възможностите на ДПС-НН".

Политологът подчерта, че ДПС-НН и ГЕРБ са скачени съдове, защото ресурсът от гласове, който вземат, е "по начин, който не е в съответствие с духа и буквата на Изборния кодекс", а този ресурс не е неизчерпаем.

"Алтернатива на сегашното управление е самостоятелно управление на ГЕРБ и ДПС-НН, без да има малки и доста лакоми партньори. Такова съвместно открито управление на ГЕРБ и ДПС-НН отваря съвършено нова политическа ситуация, в това число от гледна точка на отношенията между тях", посочи той.