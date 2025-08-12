  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +26
Пловдив: +23 / +32
Варна: +22 / +25
Сандански: +26 / +30
Русе: +23 / +28
Добрич: +20 / +24
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +36
Велико Търново: +21 / +31
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

Филип Киркоров тайно в София на среща с дует "Ритон"

  • Сподели в:
  • Viber
Филип Киркоров тайно в София на среща с дует "Ритон"

Инстаграм
A A+ A++ A

Филип Киркоров пристигна за първи път в България, след като премина през куп здравословни перипетии заради инцидент по време на концерт, където фойерверки изгориха ръката му. Наложи се дори певецът дълго време да лежи в болница. Сегашното му гостуване у нас не бе обявено официално, но за него се разбра от снимки в личния инстаграм профил на звездата и от фейсбук профила на дует „Ритон“. Катя и Здравко се срещнаха със своя голям приятел и вечеряха в столичен ресторант.

„Филип Киркоров бе само за ден в София – разкри Катя за „Филтър“. – Той има вила на остров Крит и преди да отлети за там, намери време да се видим. Четири часа не ни стигнаха да се наговорим. Толкова много неща имахме да си кажем. Филип е в перфектна форма и здравословно се чувства много добре. За жалост, не успя този път да си хапне любимите кебапчета, тъй като в ресторанта, в който бяхме, не се предлагаха в менюто.“

Филип е издал на Катя и Здравко, че в момента прави ново шоу, което надминава всички, създавани от него досега.

Дует „Ритон“ също продължава своето турне. Сега за кратко Катя и Здравко са в почивка, но предстоят концерти на 11 септември във Велико Търново, на 25 септември в Габрово, на 1 октомври в Пазарджик, а на рождения ден на Здравко на 20 януари 2026 година ще е големият им спектакъл в Зала 1 на НДК.

„За концерта ни в НДК подготвяме няколко нови песни, с които ще изненадаме публиката – издаде Катя. – Планували сме и да си починем на остров Корфу, но още не сме решили кога точно ще стане.“


#Дует Ритон #Филип Киркоров

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?