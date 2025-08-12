Филип Киркоров тайно в София на среща с дует "Ритон"

Филип Киркоров пристигна за първи път в България, след като премина през куп здравословни перипетии заради инцидент по време на концерт, където фойерверки изгориха ръката му. Наложи се дори певецът дълго време да лежи в болница. Сегашното му гостуване у нас не бе обявено официално, но за него се разбра от снимки в личния инстаграм профил на звездата и от фейсбук профила на дует „Ритон“. Катя и Здравко се срещнаха със своя голям приятел и вечеряха в столичен ресторант.

„Филип Киркоров бе само за ден в София – разкри Катя за „Филтър“. – Той има вила на остров Крит и преди да отлети за там, намери време да се видим. Четири часа не ни стигнаха да се наговорим. Толкова много неща имахме да си кажем. Филип е в перфектна форма и здравословно се чувства много добре. За жалост, не успя този път да си хапне любимите кебапчета, тъй като в ресторанта, в който бяхме, не се предлагаха в менюто.“

Филип е издал на Катя и Здравко, че в момента прави ново шоу, което надминава всички, създавани от него досега.

Дует „Ритон“ също продължава своето турне. Сега за кратко Катя и Здравко са в почивка, но предстоят концерти на 11 септември във Велико Търново, на 25 септември в Габрово, на 1 октомври в Пазарджик, а на рождения ден на Здравко на 20 януари 2026 година ще е големият им спектакъл в Зала 1 на НДК.

„За концерта ни в НДК подготвяме няколко нови песни, с които ще изненадаме публиката – издаде Катя. – Планували сме и да си починем на остров Корфу, но още не сме решили кога точно ще стане.“



