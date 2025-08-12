Засега няма задържани при акцията в офисите на оръжейна фирма у нас

До момента няма задържани при акцията в офисите на една от най-големите оръжейни фирми у нас. Освен в София претърсвания и изземвания се провеждат и в други български градове.

Акцията е по молба на прокуратурата на Украйна и е свързана с разследване на корупция при търговия с оръжие на завишени цени.

Вътрешният министър Даниел Митов обяви само, че българските власти оказват съдействие по международна линия, а главният секретар на МВР Мирослав Рашков каза, че акцията продължава:

"На територията на няколко области се провежда въпросната операция, която е изцяло под контрола на Националната следствена служба. Претърсват се адреси не само в София, а в няколко града, но повече информация биха могли да дадат органите на следствието. Операцията тече и в момента. Към момента няма задържани лица".

За момента от Националната следствена служба отказват повече информация.

Снимката е илюстративна