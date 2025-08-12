Вещица, яхнала метла, се рее над облаците (ВИДЕО)

Вещица на метла стресна граждани! Свидетелка я заснела, докато кръжи в близост до жилищен блок.

Младо момиче от Франция запечата с телефона си необичаен силует в небето, което бързо доби популярност в социалните мрежи, а някои потребители веднага го припознаха като "вещица".

На кадрите се вижда тъмна фигура, която е застинала във въздуха в продължение на няколко минути, без да прави видими движения.

Видяното на видеото раздели потребителите в техните предположения какво може да е това. Според някои става дума за паранормално явление, други смятат, че е оптична илюзия, а трети са убедени, че е монтаж.

До момента няма изявление от френските официални власти по повод явлението, което продължава да буди интерес и всякакви спекулации в социалните медии, писа novini.bg.