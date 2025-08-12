  • Instagram
Симеон II покани Лили на гости във Врана

Симеон II покани Лили на гости във Врана
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова в двореца "Врана". Това стана ясно от писмо на царя до Примата на българската естрада, споделено в нейния фейсбук. В него Симеон II благодари на певицата за изпратена от нея голяма кошница с цветя за рождения му ден, която впечатлила всички негови гости.

"Специални благодарности на Н.В. Цар Симеон II за уважението и отношението към мен и моето творчество! Здраве, щастие и много, много успехи на цялото царско семейство!", пише Лили Иванова.

Ето и какво гласи цялото писмо на Симеон Сакскобургготски:

"Уважаема госпожо Иванова, драга Лили,

Държа най-искрено да изкажа благодарността си за изпратената от Вас най-голяма кошница с цветя, която някога съм получавал, и която впечатли много всички, събрали се за рождения ми ден!

Благодарен съм и за Вашите покани за концерти, които сте ни пращала, и на които за съжаление не винаги съм успявал да присъствам!

С Царицата бихме се радвали, ако ни гостувате във Врана в удобно време, а до тогава Ви желая да сте все така активна за радост на Вашите многобройни и верни фенове, към които се числя и аз!".

#Лили Иванова #Цар Симеон

