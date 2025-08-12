  • Instagram
Взривиха дрона от плажа в Созопол (ВИДЕО)

Взривиха дрона от плажа в Созопол (ВИДЕО)

Стопкадър/Днес България
Специализиран екип от Военноморските сили (ВМС) унищожи дрона, намерен във вторник на плаж „Харманите" в Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Дронът е унищожен в 11:20 часа по заповед на заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински.

Искането за участие на военнослужещите е получено в 10.00 часа от Областна администрация Бургас. След положителна резолюция от началника на отбраната, е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС.

Военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част. Дронът е унищожен от гледна точка на сигурност.

