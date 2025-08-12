Тръмп за срещата в Аляска: Отивам в Русия! (ВИДЕО)

Върви ли по стъпките на Джо Байдън? Това се питат всички в Съединените щати, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обърка Русия и Аляска, и то два пъти по време на пресконференция в Белия дом в понеделник, 11 август.

„Ще се видя с Путин. Отивам в Русия в петък“, каза той по време на брифинга, предаде бТВ.

По-късно Тръмп повтори: „Ще бъде голямо нещо, че отиваме в Русия.“

Миналата седмица Тръмп обяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в петък (15 август) в Аляска, за да преговаря за прекратяване на войната в Украйна, която започна преди повече от три години с пълномащабното нахлуване на Русия в съседната ѝ държава.

Странно защо държавният глава на САЩ забрави, че Аляска е територия на САЩ.

Срещата в Аляска е в резултат на по-твърдата позиция на Доналд Тръмп спрямо Москва. Президентът на САЩ позволи допълнителни американски оръжия да достигнат до Украйна и заплаши с мита купувачите на руски петрол.

BREAKING: In a shocking moment, Trump forgets that he's going to Alaska to meet Putin this week. "It's embarrassing for me to be up here. I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday."



