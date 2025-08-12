  • Instagram
Тръмп за срещата в Аляска: Отивам в Русия! (ВИДЕО)

Тръмп за срещата в Аляска: Отивам в Русия! (ВИДЕО)

Стопкадър/Х/@ReallyAmerican1
Върви ли по стъпките на Джо Байдън? Това се питат всички в Съединените щати, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обърка Русия и Аляска, и то два пъти по време на пресконференция в Белия дом в понеделник, 11 август.

„Ще се видя с Путин. Отивам в Русия в петък“, каза той по време на брифинга, предаде бТВ.

По-късно Тръмп повтори: „Ще бъде голямо нещо, че отиваме в Русия.“

Миналата седмица Тръмп обяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в петък (15 август) в Аляска, за да преговаря за прекратяване на войната в Украйна, която започна преди повече от три години с пълномащабното нахлуване на Русия в съседната ѝ държава.

Странно защо държавният глава на САЩ забрави, че Аляска е територия на САЩ.

Срещата в Аляска е в резултат на по-твърдата позиция на Доналд Тръмп спрямо Москва. Президентът на САЩ позволи допълнителни американски оръжия да достигнат до Украйна и заплаши с мита купувачите на руски петрол.


