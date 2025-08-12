Постоянен арест за мъжа, обвинен в измъчване и убийства на животни

Съдът отхвърли тезата на защитата, че не се касае за тежко умишлено престъпление.

Решението на апелативните магистрати е окончателно.

През юни Апелативният съд в София отново остави Георгиев в ареста, като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което мъжът трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лв.

Припомняме, че през март Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани през март за мъчения и убийства на животни. Според разследването те са създавали садистични сексуални клипове, в които умишлено тормозели и убивали животни срещу заплащане.

Сашова до момента не е подавала молба за по-лека мярка от сегашната ѝ "задържане под стража".



