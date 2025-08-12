  • Instagram
Джигит лети по АМ Струма с 203 км/ч

Джигит лети по АМ Струма с 203 км/ч

МВР
Автомобил със старозагорска регистрация е засечен да се движи със 203 км/ч при ограничение от 120 км/ч на автомагистрала „Струма“ в района на Перник, съобщиха от полицията. Нарушението е установено по време на акция „Скорост“.

В рамките на проверките са констатирани още трима водачи, шофирали след употреба на алкохол, един – след употреба на наркотици, както и трима неправоспособни шофьори. Общо са проверени 612 моторни превозни средства. Съставени са 40 акта за установяване на административни нарушения, 168 фиша и 1818 електронни фиша. Издадени са и три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.

През юни тази година служители на областните дирекции на полицията в Перник и Кюстендил проведоха акция по метода „широкообхватен контрол“ на магистрала „Струма“.



#МВР #скорост

