  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +26
Пловдив: +23 / +32
Варна: +22 / +25
Сандански: +26 / +30
Русе: +23 / +28
Добрич: +20 / +24
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +36
Велико Търново: +21 / +31
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

По молба на Украйна: Претърсват търговци на оръжие у нас в София и страната

  • Сподели в:
  • Viber
По молба на Украйна: Претърсват търговци на оръжие у нас в София и страната

Pixabay
A A+ A++ A

В изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната, предава NOVA.

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?