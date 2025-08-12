2,7 млн. туристи у нас за първите пет месеца на годината

Еврото ще създаде по-благоприятна среда за привличане на чуждестранни инвестиции в устойчиви туристически обекти – от енергийно ефективни хотели до екоселища и образователни центрове. Все повече такива обекти има в страната. Това заяви зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на дискусия на тема "Еврото, околната среда и устойчивият туризъм: Нови хоризонти в обща валута".

Събитието се провежда в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в него участват кметове и представители на общини. Целта на дискусията е да бъдат обсъдени ефектите от въвеждането на еврото върху развитието на устойчив туризъм и същевременно опазването на природните ресурси.

Лесният достъп до България и по-голямата предвидимост на цените ще привлекат туристи особено в по-непознати региони, каза още зам.-министър Георгиева. По думите ѝ има възможност да се насърчат и по-малки групи индивидуални туристи да посетят страната.

Георгиева посочи, че еврото е предпочитаната валута при почти 40 на сто от трансграничните плащания в световен мащаб и за почти половината от износа на Европейския съюз в световен мащаб. Тя изрази мнение, че приемането на еврото от България през януари догодина ще бъде посрещнато добре от туристите. Зам.-министърът даде пример с развитието на страната след приемането ѝ в Шенген.

Приемането на България в Шенген отвори широко вратите на туризма и страната ни продължава да се утвърждава като сигурна дестинация, каза тя.

За периода януари - май 2025 г. са отчетени близо 2,7 милиона регистрации на туристи в местата за настаняване. Реализирани са над 6 милиона нощувки. Ръстът на туристите спрямо същия период на 2024 г. е 6,8 на сто, а на нощувките - 5,2 на сто, съобщи Георгиева.

На фона на многобройните предизвикателства, пред които светът е изправен днес, туризмът остава основен двигател на икономическото развитие и културното сближаване между хората, заяви зам.-министърът на туризма. Изграждането на положителен имидж е ключово, отбеляза Георгиева.

Приемането на България в еврозоната е не само икономически процес, но и възможност за изграждане на нова идентичност на страната ни в европейски и глобален контекст, коментира също зам.-министърът, съобщава БТА. Туристическият сектор приема съвсем естествено този процес без недоверие и стрес, каза Георгиева.