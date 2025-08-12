МВР: Над 1000 пожара за седмица, всеки трети - причинен от палеж

Имаме над 1000 пожара за седмица в България. Те са погасявани бързо и ефективно от Пожарната. Два обаче са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин. За погасяването на първия работят трите шведски самолета и два хеликоптера. Това съобщи на брифинг вътрешният министър Даниел Митов.

"Причините могат да бъдат категоризирани по най-различен начин. Над 330 са установените палежи, а горе долу половината от тях са умишлени, а другите - по невнимание и небрежност. Призовавам хората да бъдат много внимателни, защото при сухото време и силния вятър, пожарите много бързо се разпространяват. Искра може да дойде както от фас, така и от запалени отпадъци в двора, рязане с ъглошлайф, имаме и случай на обгорени кабели. Пожарите отнемат много ресурс на МВР, горят големи площи, а опасност може да има и за хора и населени места. Вниманието е най-добрият пожарогасител", каза министърът.

По думите му ще бъдат ремонтирани хеликоптерите "Кугър", с които страната разполага. А след това и ще започне обучение за пилоти, които да ги управляват. "Ще внесем предложение за най-рационалния начин за използване на вече съществуващите ни възможности за пожарогасене. Оттам насетне ще се мисли за закупуване и на друга летателна техника", обясни Митов.

Ситуацията с пожарите в страната остава сложна. Военни от Ямбол се включиха тази сутрин в гасенето на пожара около сунгурларското село Скала. До късно в понеделник продължи евакуацията на жителите заради големия пожар в района. Часове след като беше овладян, огненият фронт се разгоря с нова сила. Областният управител на Бургас задейства системата BG-Alert. A военнослужещи се включиха в потушаването с гасене на ръка. Изгорели са близо 20 000 дка.

Нови опити се правят да бъде потушен и пожарът, който застрашава Пирин. Екипите тази сутрин тръгнаха по-рано към мястото на стихията, за да се използва по-ефективно времето, в което температурите са по-ниски.

Пожарът над село Илинденци навлезе на територията на Национален парк "Пирин". Огънят, обхванал територията на парка, е засегнал площ от около 15 декара.