Автоматите за кафе временно цялата страна може да не работят

Автоматите за кафе временно цялата страна може да не работят
Когато България премине към еврото, автоматите за самообслужване, като тези за кафе или вафли, може временно да не работят.

Причината е, че от деня на въвеждането на еврото законът изисква тези автомати да приемат само евро и да връщат ресто само в евро.

Тоест автоматите на самообслужване ще приемат само евро и ще връщат ресто само в евро, предава "Труд".

Но през първите дни потребителите може да нямат евро. Хората ще бързат да похарчат левовете си, преди да изтеглят от банкомата евро. Ако автоматът на самообслужване приема само монети, ситуацията става по-сложна. През първите дни от влизане в еврозоната хората може да нямат монети евро.

Едва след като минат през няколко търговци и получат ресто в евро, хората ще имат монети от единната валута и ще могат да купят и кафе от автомат на самообслужване.

