Непал отваря нови 100 върха за изкачване заради пренаселване на Еверест

Непал отваря за алпинисти почти 100 планински върха. Причините - Еверест е твърде претоварен, а и трябва да се насърчат туризмът и икономическото развитие.

За изкачване на върховете в западните райони на страната вече няма нужда от разрешителни. Тези за Еверест обаче поскъпват от 11 на 15 хиляди долара. Непалските власти обмислят и въвеждане на изискване алпинистите първо да изкачват по-нисък връх, преди да се отправят към седемхилядниците.

#Еверест #връх Еверест

