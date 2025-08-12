Александър Василев отпадна в първия кръг на тенис турнира в София

Александър Василев отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро.

18-годишният българин, който получи "уайлд кард" за участие, загуби от чеха Зденек Коларж с 2:6, 3:6 за 80 минути.

Далеч по-опитният 28-годишен Коларж взе ранен аванс от 3:1, а след това направи серия от седем поредни гейма, с която спечели първия сет и поведе с 4:0 във втория по пътя си към крайния успех. Чехът е 382-и в световната ранглиста, но е достигал до 111-ата позиция.