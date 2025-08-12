Александър Василев отпадна в първия кръг на тенис турнира в София
Александър Василев отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро.
18-годишният българин, който получи "уайлд кард" за участие, загуби от чеха Зденек Коларж с 2:6, 3:6 за 80 минути.
Далеч по-опитният 28-годишен Коларж взе ранен аванс от 3:1, а след това направи серия от седем поредни гейма, с която спечели първия сет и поведе с 4:0 във втория по пътя си към крайния успех. Чехът е 382-и в световната ранглиста, но е достигал до 111-ата позиция.
Още по темата:
- » Виктория Томова с убедителна победа в квалификациите на турнира в Синсинати
- » Гришо остава в топ 20 на световната ранглиста, Томова е 105-а, рекорд за Лидия Енчева
- » Иван Иванов: Впечатлен съм от бала на шампионите
Коментирай
Най-четено от Спорт
Виктория Томова с убедителна победа в квалификациите на турнира в Синсинати18:00 06.08.2025 | Спорт
Спорт по тв на 10 август09:30 10.08.2025 | Спорт
Последно от Спорт