  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +26
Пловдив: +23 / +32
Варна: +22 / +25
Сандански: +26 / +30
Русе: +23 / +28
Добрич: +20 / +24
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +36
Велико Търново: +21 / +31
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

Ерген изкачи Мусала – оказа се голям авантюрист!

  • Сподели в:
  • Viber
Ерген изкачи Мусала – оказа се голям авантюрист!
A A+ A++ A

Ергенът Васил Пенев доказва, че е авантюрист, изкачвайки най-високия връх – Мусала. За това се похвали самият той в социалните мрежи. Васко катери планини в компанията на приятели, а най-важният член на групата е неговото куче.

Свалячът се снима с домашния си любимец, на който бе сложил своите слънчеви очила за катерене.

#"Ергенът"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?