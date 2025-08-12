Ерген изкачи Мусала – оказа се голям авантюрист!
Ергенът Васил Пенев доказва, че е авантюрист, изкачвайки най-високия връх – Мусала. За това се похвали самият той в социалните мрежи. Васко катери планини в компанията на приятели, а най-важният член на групата е неговото куче.
Свалячът се снима с домашния си любимец, на който бе сложил своите слънчеви очила за катерене.
