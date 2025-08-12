  • Instagram
2572 лева е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.
През второто тримесечие на 2025 г. средната работна заплата за страната e 2 572 лева, сочат данните на Националния статистически институт.

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%.

Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо увеличение, е "Образование" - с над 21%.

На годишна база спрямо второто тримесечие на миналата година средната месечна работна заплата за страната нараства с 12%.

#парите

