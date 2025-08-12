Чуждестранен боклук залива българските плажове

По време на разходка сред един от дивите плажове по българското Черноморие, екоактивистът и депутат от Русе Иван Белчев е станал свидетел на ужасяваща гледка — пясъкът и дюните били осеяни с всякакъв вид отпадъци.

По думите му, сред събраните боклуци имало пластмасови бутилки, найлонови торбички, рибарски мрежи, въжета и опаковки, които безмилостно се разпилявали по крайбрежието. Белчев подчертава, че туристите и любителите на дивото къмпингуване не трябва да бъдат единствените обвинявани за замърсяването.

„Истинският виновник често идва отдалеч — с вълните и теченията на Черно море. Много от тези бутилки имаха чужди етикети: на руски, румънски, турски. Това не са продукти, които се продават в България. Морето ги е донесло от други брегове и кораби, но ние ги приемаме мълчаливо — като нежелан подарък, за който никой не поема отговорност“, коментира той.

Депутатът съобщи, че в момента се подготвя окончателната версия на наредбата за дивото къмпингуване, в чието изработване ще участва активно. Той възнамерява да се вслуша в мнението на хората, които практикуват този вид туризъм, но с уважение към природата.

Белчев допълни, че по време на разходката си е направил снимки и е събрал колкото е възможно повече от отпадъците, изхвърлени от морето. Той призова всички, които посещават Черноморието, да споделят местата, на които са забелязали подобно замърсяване.