  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +26
Пловдив: +23 / +32
Варна: +22 / +25
Сандански: +26 / +30
Русе: +23 / +28
Добрич: +20 / +24
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +36
Велико Търново: +21 / +31
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

Бързо и вкусно: Манджа с домати и яйца

  • Сподели в:
  • Viber
Бързо и вкусно: Манджа с домати и яйца
A A+ A++ A

В забързаното ежедневие често се нуждаем от рецепти, които са не само вкусни, но и лесни за приготвяне. Една такава рецепта е бързата и лесна манджа с домати и яйца. Тази ястие е идеално за обяд или вечеря и може да бъде приготвено в рамките на 20-30 минути. Освен това, то е изключително питателно и подходящо за цялото семейство.

Необходими продукти:

  • 4-5 средни домата (или около 400 г консервирани домати)
  • 4 яйца
  • 1 глава лук
  • 2 скилидки чесън
  • 2 супени лъжици зехтин или олио
  • Сол и черен пипер на вкус
  • Пресен магданоз за гарниране (по желание)

Инструкции:

Подготовка на съставките:

  • Измийте добре доматите и ги нарежете на кубчета. Ако използвате консервирани домати, просто ги отцедете от сока.
  • Обелете и нарежете лука на ситно.
  • Нарежете чесъна на филийки.

Запържване на лука и чесъна:

  • В голям тиган загрейте зехтина или олиото на среден огън.
  • Добавете нарязания лук и запържете до златисто, като разбърквате периодично.
  • Добавете чесъна и продължете да пържите още няколко минути, докато стане ароматен.

Добавяне на доматите:

  • Прибавете нарязаните домати към тигана и разбъркайте добре. Оставете сместа да къкри на слаб огън за около 10 минути, докато доматите омекнат и пуснат соковете си.
  • Подправете със сол и черен пипер на вкус.

Приготвяне на яйцата:

  • Разбийте яйцата в купа и добавете малко сол.
  • Когато доматите са готови, направете малки вдлъбнатини в тях и внимателно изсипете разбитите яйца.
  • Покрийте тигана с капак и оставете яйцата да се готвят на слаб огън за около 5-7 минути, докато се стегнат.

Сервиране:

  • След като яйцата са готови, поръсете ястието с пресен магданоз за свежест и аромат.
  • Сервирайте горещо с хляб или препечени филийки.

Тази бърза и лесна манджа с домати и яйца е перфектна за тези дни, когато нямате много време за готвене, но искате да се насладите на вкусно и здравословно ястие. Тя е също така чудесен начин да използвате сезонни домати и да създадете нещо специално за вашето семейство. Приятен апетит!

#домати

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?