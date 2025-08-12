Бързо и вкусно: Манджа с домати и яйца
В забързаното ежедневие често се нуждаем от рецепти, които са не само вкусни, но и лесни за приготвяне. Една такава рецепта е бързата и лесна манджа с домати и яйца. Тази ястие е идеално за обяд или вечеря и може да бъде приготвено в рамките на 20-30 минути. Освен това, то е изключително питателно и подходящо за цялото семейство.
Необходими продукти:
- 4-5 средни домата (или около 400 г консервирани домати)
- 4 яйца
- 1 глава лук
- 2 скилидки чесън
- 2 супени лъжици зехтин или олио
- Сол и черен пипер на вкус
- Пресен магданоз за гарниране (по желание)
Инструкции:
Подготовка на съставките:
- Измийте добре доматите и ги нарежете на кубчета. Ако използвате консервирани домати, просто ги отцедете от сока.
- Обелете и нарежете лука на ситно.
- Нарежете чесъна на филийки.
Запържване на лука и чесъна:
- В голям тиган загрейте зехтина или олиото на среден огън.
- Добавете нарязания лук и запържете до златисто, като разбърквате периодично.
- Добавете чесъна и продължете да пържите още няколко минути, докато стане ароматен.
Добавяне на доматите:
- Прибавете нарязаните домати към тигана и разбъркайте добре. Оставете сместа да къкри на слаб огън за около 10 минути, докато доматите омекнат и пуснат соковете си.
- Подправете със сол и черен пипер на вкус.
Приготвяне на яйцата:
- Разбийте яйцата в купа и добавете малко сол.
- Когато доматите са готови, направете малки вдлъбнатини в тях и внимателно изсипете разбитите яйца.
- Покрийте тигана с капак и оставете яйцата да се готвят на слаб огън за около 5-7 минути, докато се стегнат.
Сервиране:
- След като яйцата са готови, поръсете ястието с пресен магданоз за свежест и аромат.
- Сервирайте горещо с хляб или препечени филийки.
Тази бърза и лесна манджа с домати и яйца е перфектна за тези дни, когато нямате много време за готвене, но искате да се насладите на вкусно и здравословно ястие. Тя е също така чудесен начин да използвате сезонни домати и да създадете нещо специално за вашето семейство. Приятен апетит!
Още по темата:
- » Нови мита удрят доматите
- » Домашно средство укрепва доматите през цялото лято
- » Как да премахнем пестицидите от плодовете и зеленчуците