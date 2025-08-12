Бързо и вкусно: Манджа с домати и яйца

В забързаното ежедневие често се нуждаем от рецепти, които са не само вкусни, но и лесни за приготвяне. Една такава рецепта е бързата и лесна манджа с домати и яйца. Тази ястие е идеално за обяд или вечеря и може да бъде приготвено в рамките на 20-30 минути. Освен това, то е изключително питателно и подходящо за цялото семейство.

Необходими продукти:

4-5 средни домата (или около 400 г консервирани домати)

4 яйца

1 глава лук

2 скилидки чесън

2 супени лъжици зехтин или олио

Сол и черен пипер на вкус

Пресен магданоз за гарниране (по желание)

Инструкции:

Подготовка на съставките:

Измийте добре доматите и ги нарежете на кубчета. Ако използвате консервирани домати, просто ги отцедете от сока.

Обелете и нарежете лука на ситно.

Нарежете чесъна на филийки.

Запържване на лука и чесъна:

В голям тиган загрейте зехтина или олиото на среден огън.

Добавете нарязания лук и запържете до златисто, като разбърквате периодично.

Добавете чесъна и продължете да пържите още няколко минути, докато стане ароматен.

Добавяне на доматите:

Прибавете нарязаните домати към тигана и разбъркайте добре. Оставете сместа да къкри на слаб огън за около 10 минути, докато доматите омекнат и пуснат соковете си.

Подправете със сол и черен пипер на вкус.

Приготвяне на яйцата:

Разбийте яйцата в купа и добавете малко сол.

Когато доматите са готови, направете малки вдлъбнатини в тях и внимателно изсипете разбитите яйца.

Покрийте тигана с капак и оставете яйцата да се готвят на слаб огън за около 5-7 минути, докато се стегнат.

Сервиране:

След като яйцата са готови, поръсете ястието с пресен магданоз за свежест и аромат.

Сервирайте горещо с хляб или препечени филийки.

Тази бърза и лесна манджа с домати и яйца е перфектна за тези дни, когато нямате много време за готвене, но искате да се насладите на вкусно и здравословно ястие. Тя е също така чудесен начин да използвате сезонни домати и да създадете нещо специално за вашето семейство. Приятен апетит!